الزرفي يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي ويؤكد قدرة العراق على تخطي الأزمة الحالية

2020/03/28 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، على قدرة العراق تجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها المتمثلة بتفشي فيروس كورونا والهبوط الحاد في أسعار النفط.

وذكر المكتب الإعلامي للزرفي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد سفراء ألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا واليونان وبولندا وكرواتيا وبعثة الاتحاد الأوروبي وممثل عن وزارة الخارجية العراقية، وأعرب عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا".

واستعرض الزرفي، بحسب البيان "حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية".

وأشار إلى "المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية"، إلا أنه مشدد على "ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لإمتلاكه من الثروات ما يعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة".

من جانبهم أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم.

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