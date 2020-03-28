2020/03/28 | 13:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان مختبراتها سجلت تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي :بغداد الرصافة: ٣، بغداد مدينة الطب: ٤، بغداد الكرخ: ، ٢، البصرة: ٦، كركوك: ١، النجف: 10، السليمانية: ١، - كربلاء: ٣، - واسط: ٢، - المثنى: ٤، - ديالى: ١،- اربيل : ٥، - دهوك: ٥، - ميسان: ١.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة و وفاتين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة و وفاتين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).