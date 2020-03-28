2020/03/28 | 13:58 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. ارتفاع الإصابات بكورونا لـ ٥٠٦ حالات ووفاة 42 وشفاء 131 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع الإصابات بكورونا لـ ٥٠٦ حالات ووفاة 42 وشفاء 131) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ارتفاع الإصابات بكورونا لـ ٥٠٦ حالات ووفاة 42 وشفاء 131) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).