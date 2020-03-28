عمليات الانبار توعز بتشديد الاجراءات للحيلولة دون خرق قرار الحظر

2020/03/28 | 13:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اوعز قائد عمليات محافظة الانبار اللواء الركن ناصر الغنام ، اليوم السبت ، بتشديد الاجراءات الاحترازية ونشر مزيد من السيطرات الامنية للحيلولة دون خرق قرار الحظر.وقال الغنام، ان ” قوات الجيش نشرت العديد من السيطرات الامنية عند مداخل ومخارج المدن والاحياء السكنية لمنع اي خرق لحضر فرض التجوال الصحي المفروض على […]

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