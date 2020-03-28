حادثة بين عائلة كردية وعربية تهز شمال العراق .. !

2020/03/28 | 14:00 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أقدمت عائلة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، امس، على بيع طفلها الرضيع بمبلغ من المال.

وقال مصدر في حديث لاحدى وسائل الاعلام المحلية، قامت عائلة عربية (رجلان وامرأة) تعمل في رعاية المواشي لدى عائلة كردية في قرية (كاني هنار) التابعة لمنطقة قرداغ في محافظة السليمانية ببيع مولود...

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