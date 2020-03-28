بالصورة.. موظفة في مستشفى بذي قار تتبرع بكامل راتبها لدعم الصحة

2020/03/28 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز_ ذي قار تبرعت ممرضة تعمل في مستشفى الشطرة العام، في محافظة ذي قار، براتبها كاملا، تلبية لنداء المرجعية ونداء صحة ذي قار بفتح باب التبرع للدائرة لتجهيزها بالمستلزمات الطبية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.وأعلنت الممرضة، “نهاد حسين كريم البدري العاملة في مستشفى الشطرة العام عن تبرعها بكامل راتبها لتقديم الدعم الى دائرة الصحة”.[…]

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