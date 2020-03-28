علماء يفندون نظرية المؤامرة بشأن انتشار كورونا

2020/03/28 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رافق تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، مجموعة من “نظريات المؤامرة”، أبرزها أنه نتاج أعمال تمت في أحد المختبرات في الصين، وهو ادعاء دحضه العلماء.ويقول موقع “ساينس لايف” العلمي، إن إحدى الخرافات هي أن فيروس كورونا المعروف أيضا بـ”كوفيد – 19″، تم صنعه على أيدي علماء في مدينة ووهان الصينية، مهد الفيروس، قبل أن […]

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