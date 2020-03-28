الإدارة الذاتية تناشد الأمم المتحدة لمساعدتها في مواجهة كورونا

2020/03/28 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أمس الجمعة، الأمم المتحدة للتحرك سريعاً من أجل مساعدتها في ظل تفشي فيروس كورونا في دول الجوار.ووجهت هيئة الصحة في #الإدارة_الذاتية، أمس الجمعة،

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