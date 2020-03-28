وزارة الصحة تسجل 48 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

2020/03/28 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 48 حالة اصابة بفايروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى ان المجموع الكلي للمصابين بعموم العراق ارتفاع الى 506 اصابات و42 حالة وفاة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ان “مختبرات الوزارة سجلت تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق”. واضافت ان الاصابات توزعت كالتالي:- – بغداد الرصافة:3

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