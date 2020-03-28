​ لاعبو برشلونة يعلنون رفضهم تخفيض أجورهم


​ لاعبو برشلونة يعلنون رفضهم تخفيض أجورهم
2020/03/28 | 14:29 - المصدر: موازين
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