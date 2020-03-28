الزرقي : من أولوياتنا مطالب الحراك بإجراء انتخابات نزيهة والتصدي للانهيارالاقتصادي المحتمل

2020/03/28 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ثقته بقدرة العراق على تخطي ازمتي “كورونا”، وتراجع أسعار النفط، شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة ، مؤكدا أن “أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللاقتصادي المحتمل.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة) اليوم السبت ، أن “الزرفي […]

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