كورونا.. وفيات في العراق ولبنان وحالات جديدة بالكويت

2020/03/28 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 10 حالات في النجف على الأقل.فضلا عن حالتي وفاة.وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة في العراق 506، وإجمالي الوفيات 42.وأشارت إلى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء التام 131.الكويتكما تقرر أيضا تمديد حظر التجول في محافظة نينوى مع غلق كامل المنافذ حتى 11 إبريل/نيسان.وإلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.وفي وقت سابق السبت، أكدت الكويت شفاء 7 حالات من المصابين بالفيروس، وقال وزير الصحة د.باسل الصباح على "تويتر" إن عدد المتعافين بلغ 64 حالة.لبنانوحول إصابات كورونا في لبنان، أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا، السبت: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم أمس"."كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8".وشددت وزارة الصحة اللبنانية على "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن"، محذرة من أن "أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" لمواطنين.وقالت على "تويتر" إن 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي.فلسطينوفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع عدد المصابين إلى 97 إصابة.ووضعت وزارة الصحة في قطاع غزة، صحفييِن اثنين في الحجر الصحي لإعدادهم مقابلات من داخل المستشفى الميداني برفح جنوب قطاع غزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا.السودان وموريتانياوفي السودان، كانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا، الجمعة.المريضان رجلان سودانيان قدما إلى الخرطوم من دولتين أجنبية وعربية خلال الأسبوع الماضي، بهذا يرتفع عدد المصابين في السودان إلى 5، بينهم حالة وفاة واحدة.كما أعلنت موريتانيا، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، الأولى منهما زوجة مصاب سابق، والثانية لدى رجل في مدينة كيهيدي عاد قبل 9 أيام من السنغال.

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