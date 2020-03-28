استئناف نينوى تخلي سبيل 27 محكوماً بالافراج الشرطي

2020/03/28 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت محكمة استئناف نينوى، السبت، الاتحادية إخلاء سبيل 27 محكوما باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترا...





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