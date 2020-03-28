من بينها “المؤسس عثمان”.. كورونا يوقف تصوير أشهر المسلسلات التركية

2020/03/28 | 14:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت هيئة الراديو والتلفزيون التركية تصوير العديد من المسلسلات التي تبثها قناة “تي آر تي”، وأبرزها مسلسل “البطل” و”السلطان عبد الحميد” و”الثمانينيات” و”اسمي ملك” و”شجرة التين” و”هيا لنذهب”، بالإضافة إلى إيقاف تصوير مسلسل “المؤسس عثمان”، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي … Readmore

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