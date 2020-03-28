الجيش يغلق اسواق “مريدي وعريبة والعورة” بمدينة الصدر بعد عصيان حظر التجوال (صور وفيديو)

2020/03/28 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إغلاق سوقين شعبيين في مدينة الصدر شرقي بغداد، تنفيذاً لإجراءات حظرالتجوال الوقائي من انتشار وباء كورونا.وحذرت عمليات بغداد، بحسب بيان أطلعت عليه يس عراق، كما “بأشد العقوبات بحق المخالفين للحظر وندعو الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون”.

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