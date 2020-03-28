الحمداني يهنيء الموسيقيين العراقيين بذكرى يوم الموسيقى العربية

2020/03/28 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني اليوم السبت برقية تهنئة إلى الموسيقيين العراقيين بمناسبة يوم الموسيقى العربية.وذكر الحمداني في برقية التهنئة، إن جميع الدلائل التي كشفت عنها الحفريات وبعثات النقيب الآثارية تشير إلى إن أهل العراق من أوائل الشعوب التي أهتمت وشغفت بالموسيقى ولعل القيثارة السومرية إحدى أهم […]

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