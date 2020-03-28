العراق يعلن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة وفاة اثنين بكورونا

2020/03/28 | 14:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من العراق.وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت ان مختبراتها سجلت تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي :بغداد الرصافة: 3 ، بغداد مدينة الطب: 4، بغداد الكرخ: 2 ، […]

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