ابو رغيف يكشف لـ”العهد نيوز” عن مخطط امريكي لضرب ايران.. احتلال “كورونا” اوقفه

2020/03/28 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، عن وجود مخطط امريكي لاستهداف ايران خلال انشغالها بفيروس كورونا.وقال ابو رغيف في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، بان “الولايات المتحدة الامريكية كانت تخطط لضرب ايران خلال انتشار فيروس كورونا فيها وانشغال السلطات الايرانية بوقف انتشاره الا ان المخطط سرعان اربك بعد ان احتل الفيروس امريكا وجعلها بالمرتبة […]

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