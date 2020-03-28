خبير أمني يكشف عن حركة طائرات عملاقة ومعدات عسكرية ملحوظة في قاعدة عين الأسد

2020/03/28 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف الخبير الامني سرمد البياتي، اليوم السبت، عن حركة طائرات عملاقة ومعدات عسكرية ملحوظة في قاعدة عين الأسد بالانبار، بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية من القيارة والقائم وغيرها.وقال البياتي في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “هناك حركة طائرات عملاقة ومعدات عسكرية ملحوظة للقوات الامريكية في قاعدة عين الأسد بالانبار”، مبينا ان “ذلك […]

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