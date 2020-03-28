عمدة مدينة إيطالية يلجا إلى الطائرات المسيرة لملاحقة المخالفين للعزل المنزلي

2020/03/28 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عمدة مدينة مسينة الإيطالية في جزيرة صقلية بتجهيز طائرات مسيرة تستطيع القيام بمراقبة التزام المواطنين بالعزل المنزلي الذي فرضته السلطات في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.وتحولت إيطاليا تدريجيا إلى واحدة من أكثر دول العالم تضررا، وبؤرة انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” في أوروبا بعد تسجيل أكثر من 9100 وفاة معلنة حتى أمس الجمعة، وأكثر […]

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