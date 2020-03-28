نائبة مقربة منه: موقف الزرفي مازال صعبا

2020/03/28 | 14:51 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت نائبة مقربة من رئيس الوزراء عدنان الزرفي, السبت , ان الأخير سيقوم بزيارة الى اربيل والسليمانية على...

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