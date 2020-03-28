الحشد الشعبي يعقد اجتماعا موسعا لبحث مساعدة كربلاء خلال الحظر

2020/03/28 | 14:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، السبت، اجتماعا موسعا مع كافة تشكيلاتها وممثلين عن محافظ كربلاء والمتوليين الشرعيين للعتبتين العباسية والحسينية لوضع خطة للتعامل مع حظر التجوال ومساعدة أهالي كربلاء لتوفير احتياجاتهم.

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