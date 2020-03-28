2020/03/28 | 14:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اكد ائتلاف النصر، السبت، انّ خيار طباعة العملة تدميري للاقتصاد، مشدداً ان على البرلمان محاسبة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: خيار طباعة العملة تدميري للاقتصاد وعلى البرلمان محاسبة الحكومة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: خيار طباعة العملة تدميري للاقتصاد وعلى البرلمان محاسبة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).