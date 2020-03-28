نائب لـ { الصباح »: الكابينة الوزاريَّة ستكون جاهزة خلال أسبوعين

2020/03/28 | 14:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي عن أنَّ الكابينة الوزارية ستكون جاهزة للتصويت عليها خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أنَّ نحو 50 بالمئة من نواب الكتل الشيعية ليس لديهم اعتراضٌ على رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، في حين يرى النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي أنَّ الوضع الصحي الراهن قد يحتم عدم عقد جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية في حال انجازها من المكلف.

وقال المرشدي، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «نحو 50 بالمئة من نواب الكتل الشيعية ليس لديهم اعتراضٌ على رئيس الوزراء المكلف»، مشيراً إلى أنَّ «كتلاً سياسيَّة تحفظت على إجراء رئيس الجمهورية مثل كتلة الفتح».



وتوقع المرشدي أنْ «تكون التشكيلة الوزارية جاهزة للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين»، موضحاً أنَّ المكلف في طور المناقشات مع القوى السياسية والشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل كابينة تحظى بإجماع وطني».

إلا أنَّ النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، لفت إلى أنَّ «رئيس الحكومة المكلف وفي حال اعلانه اكمال اسماء كابينته فان جلسة البرلمان بشأن التصويت على الكابينة الوزارية وخاصة في هذا الظرف الراهن اما ان يتم تأجيلها لفترة محددة او تعقد جلسة داخل البرلمان للتصويت فقط».

واضاف علي، في تصريح صحفي، ان «السياق العام يجب ان يتم بموجبه تقديم اسماء الكابينة ويعلم بها جميع النواب من اجل حسم الامر قبل عقد جلسة البرلمان وتخصيص الجلسة لتمرير الكابينة من عدمها».

ولفت علي إلى ان «الوضع الراهن صعب جدا والتحديات كبيرة وقد يتم تأجيل حسم بعض الوزارات خاصة انه لم يحدث مطلقا تقديم كابينة وزارية كاملة دفعة واحدة»، مشيراً الى «امكانية عقد جلسة البرلمان مع توفير جميع الظروف الصحية الملائمة لها».

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