إخلاء سبيل ٢٧ محكوما باحكام الإفراج الشرطي في نينوى كإجراء احترازي ضد كورونا

2020/03/28 | 14:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، أن محكمة استئناف نينوى الاتحادية أفرجت عن ٢٧ محكوما بأحكام الإفراج الشرطي كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "جرى إخلاء سبيل ٢٧ محكوما ممن شملتهم أحكام الإفراج الشرطي، ضمن سلسلة إجراءات احترازية صحية وبقصد تخفيف زخم الموقوفين".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى، لقاضي محكمة جنح تلكيف، ونائب المدعي العام، بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".

وأوضح انه "تم الايعاز لقاضي الجنح ونائب المدعي العام بالنظر في هذه القضايا وبمعدل يوم واحد في الأسبوع لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بالافراج الشرطي".

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