ماليزيا تسجل حالة وفاة و159 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/28 | 14:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم السبت، عن تسجيل وفاة واحدة و159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات في ماليزيا بلغت بذلك 2320 في أكبر حصيلة بمنطقة جنوب شرق آسيا، فيما بلغ عدد الوفيات 27.

واعلنت ماليزيا الخميس الماضي عن دخول ملك البلاد وزوجته في حجر صحي بعد إصابة 7 موظفين في القصر بفيروس كورونا، ليكون بذلك أحدث زعماء العالم التحاقا بقائمة القادة الذين تحوم حولهم شبهة الإصابة بهذا الفيروس.

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