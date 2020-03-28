2020/03/28 | 15:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء سبيل 27 محكوما باحكام الإفراج الشرطي في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء سبيل 27 محكوما باحكام الإفراج الشرطي في ديالى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء سبيل 27 محكوما باحكام الإفراج الشرطي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).