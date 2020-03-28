2020/03/28 | 15:00 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر تلقي القبض على الصحفي البارز خالد درارني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تلقي القبض على الصحفي البارز خالد درارني) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تلقي القبض على الصحفي البارز خالد درارني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).