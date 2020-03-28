كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في البصرة إلى 73 حالة و8 وفيات

2020/03/28 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة إلى 73 حالة.وقالت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق” إن “العدد التراكمي ٧٣ والإصابات الجديدة ٦، فيما ارتفعت الوفيات إلى 8 والشفاء 4”.وتابعت أن “هناك حالات سوف تتماثل للشفاء خلال اليومين المقبلين ونعلن عنها”.وأصدرت وزارة الصحة العراقية، […]

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