حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ600 ألف

2020/03/28 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت آخر البيانات الإحصائية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أصاب أكثر من 600 و14 ألف شخص

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