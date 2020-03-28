خطة لزراعة ملايين الدونمات عن طريق الاستثمار

2020/03/28 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن خطة لزراعة ملايين الدونمات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل عن طريق الاستثمار.

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