نائب يحذر من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية في مستشفيات العراق

2020/03/28 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري في مستشفيات العراق عامة وبغداد بصورة خاصة.

وطالب الفوادي رئيس الوزراء وخلية الازمة بالتدخل لدعم دوائر وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية لمكافحة الوباء خاصة في مستشفيات الكاظمية والشعلة، مبينا أن الكثير من الشكاوى وردت من الكوادر الطبية بشأن نقص المستلزمات وخصوصًا الذين هم في الخط الأول لمكافحة الوباء وأصحاب سيارات الإسعاف.

وأكد الفوادي على ضرورة دعم وإسناد الجنود المجهولين في خطوط الصد الأولى لمكافحة فيروس كورونا، مشددا على توزيع الكمامات والقفازات الى منتسبي القوى الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع، والأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في الشارع طيلة ايّام الحظر.

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