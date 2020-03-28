الصالحي محذرا من مجاعة: على الحكومة تبني استراتيجية تؤمن الغذاء للعراقيين

2020/03/28 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب أرشد الصالحي الحكومة الاتحادية الى تبني إستراتيجية تؤمن الغذاء، والاموال للعراقيين كافة.

وقال الصالحي ان الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي وذلك بسبب عدم وجود الرواتب للعراقيين كافة إضافة الى منع التجوال مبينا ان هذا الامر يتطلب ان تعلن وزارة التجارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مشاريع مهمة تدعم بها وزارة الصحة وتامين القوت اليومي للعوائل الذين هم دون مستوى خط الفقر والعوائل التي لا تتمكن من الخروج الى الكسب اليومي.

ودعا الصالحي البرلمان الى اقرار الميزانية لتامين مبالغ من منحة الطارئ للعاطلين والمعوقين والذين لا يملكون رواتب، محذرا من مجاعة في حال لم تقم الجهات المختصة بما يلزم.

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