2020/03/28 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

تحدث قائممقام مدينة الصدر رئيس خلية الازمة في المدينة، عبد الستار كاظم، اليوم السبت (28 آذار 2020)، عن ثغرات تطبيق حظر التجوال في مدينة الصدر، مؤكدا ان أهالي المدينة ملتزمون ولكن عددهم كبير جدا.

وقال كاظم في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت محكمة استئناف نينوى، السبت، الاتحادية إخلاء سبيل 27 محكوما باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان، انه "جرى إطلاق سبيل 27 محكوما ممن شملتهم أحكام

بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الأنبار برئاسة المحافظ، علي فرحان، السبت (28 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية يوم السبت المصادف 11 ميسان المقبل.





وقال فرحان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حظر التجوال في محا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق.. توجيهات خلية أزمة صلاح الدين بشأن فيروس كورونا لوحدات المحافظة الإدارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق.. توجيهات خلية أزمة صلاح الدين بشأن فيروس كورونا لوحدات المحافظة الإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).