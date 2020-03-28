فنانون يرسمون القاتل كورونا

2020/03/28 | 15:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد إبراهيم يبقى الفن هو اللغة التي يتحدث بها الفنان ويعبر عما حوله من خلال الفرشاة والقماشة او اللون او يتاح له ان يقدم كتلة نحتية تتحدث عما يحدث في عوالمه وبيئته وحياته، ليجمع حدود نصه الفني في زمان واحد، وهو لحظة الحدث كما حدث لبعض الفنانين الذين جسدوا الحياة مع معاناة العالم من فايروس ...

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