لمواجهة انتشار كورونا… تمديد عطلة المدارس والجامعات في سوريا

2020/03/28 | 15:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة تمديد عطلة المدارس والجامعات في البلاد لغاية منتصف شهر نيسان المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازيّة لمواجهة انتشار فيروس #كورونا.وقال وزارة التربيّة عبر صفحتها الرسميّة في

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