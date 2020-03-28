روحاني: خصصنا 20% من الموازنة العامة لمكافحة كورونا

2020/03/28 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تخصيص حكومته لعشرين بالمئة من الموازنة العامة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال روحاني في تصريح إن نظام البلاد الصحي قوي ومستعد لتقديم الخدمات حتى مع تصاعد أزمة كورونا، مؤكدا تخصيص مئة ألف مليار تومان ما يعادل نحو ست مليارات دولار على الرغم من العقوبات الأميركية على بلاده، إذ ان مستشفيات ايران مجهزة بكل ما يلزم لمكافحة فيروس كورونا وهو ما سيدهش دول العالم، مشيرا الى أن بلاده لا تترك المرضى في ممرات المشافي أو تضع جثامين الموتى في ثلاجات متنقلة، وان الحكومة تدفع تسعين بالمئة من تكاليف علاج المصابين بكورونا.

وجدد روحاني دعوة شعبه إلى البقاء في مدنهم وتجنب السفر إلى المدن الأخرى، والتعامل بوعي مع قوات الشرطة المنتشرة عند مداخل ومخارج المدن محذرا من أن السلطات ستتعامل بحزم مع كل من ينتهك الإجراءات الجديدة.

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