كتائب حزب الله: كل أساليب فرض الهيمنة من قبل الولايات المتحدة ستصطدم بصخرة رجال

2020/03/28 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت كتائب حزب الله العراق، على إضافة، عدد من أعضاءها إلى قائمة الإرهاب الأميركية, وقالت، في بيان، إن كل أساليب فرض الهيمنة من قبل الولايات المتحدة ستصطدم بصخرة رجال مشيرة إلى أن الإجراءات الأميركية لن تفت عضد الشعب ومقاومته.

واعتبرت كتائب حزب الله العرق، أن العالم سئم أفعال أميركا التي ما قدمت للبشرية غير الحروب والإرهاب والمؤامرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار برنامجها لمكافحة الإرهاب، وهي تشمل خمس شركات مقرها في العراق وإيران، وخمسة عشر شخصاً على صلة بالشركات أو يتبعون الحرس الثوري الإيراني، وكتائب حزب الله العراق.

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