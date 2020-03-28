اسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر كبيرة

2020/03/28 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة بلغت ما يقارب من خمسة بالمئة، مواصلة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالي مع ضعف الطلب الناتج عن فيروس كورونا وعدم الاتفاق بين السعودية وروسيا على تخفيض الانتاج.وانخفض خام برنت 1.28 دولار بما يعادل 4.86 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 25.06 دولار للبرميل.وأغلق الخام الأمريكي منخفضا 0.76 دولار […]

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