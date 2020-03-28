2020/03/28 | 15:22 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكد القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، السبت، ان خيار اللجوء إلى طباعة العملة لمواجهة الاز...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ملف طباعة العملة يواصل حصد الجدل.. بيان غاضب من ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ملف طباعة العملة يواصل حصد الجدل.. بيان غاضب من ائتلاف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).