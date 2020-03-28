اقليم كوردستان توجه رسالة الى مواطنيها في الخارج الراغبين بالعودة

2020/03/28 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت انها تواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية لإعادة مواطني الاقليم المتواجدين في الخارج، داعية اولئك في الخارج والذين يرمون العودة الى اتباع التعليمات والتدابير الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

تتمة..

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