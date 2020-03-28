السليمانية تعلن تعافي مصابين بكورونا

2020/03/28 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية يوم السبت عن تماثل مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد الى الشفاء التام.

وقال مدير الصحة الدكتور صباح هورامي في بيان اليوم ان اثنين من المصابين بالفيروس قد تماثلوا للشفاء وسيغادرون الى منازلهما.

واضاف ان المجموع الكلي للمصابين الذين تعافوا من الفيروس وصل الى 50 حالة.

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