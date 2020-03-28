2020/03/28 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحـة : 131 حالـة شفاء من فيروس كورونـا في العراق حتى اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 15:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحـة : 131 حالـة شفاء من فيروس كورونـا في العراق حتى اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحـة : 131 حالـة شفاء من فيروس كورونـا في العراق حتى اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).