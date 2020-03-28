إكساء شوارع خمس قرى في الموصل

2020/03/28 | 15:28 - المصدر: الصباح

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الموصل/ شروق ماهر

كشفت مديريتا الطرق والجسور في نينوى، عن تواصل مراحل اعمار جسر الحرية من قبل الملاكات الهندسية، في حين اعلنت مديرية بلديات نينوى، اعمار شوارع وطرق خمس قرى في ريف مدينة الموصل على الرغم من تحديات خطر انتشار فيروس كورونا.



وقال رئيس مشروع اعمار جسر الحرية طارق علي حسين، لـ»الصباح»: إنَّ «الملاكات الهندسية والفنية في مديريتي طرق وجسور نينوى وبالتعاون مع شركة السعد الهندسية، تواصل اعمالها لاعادة اعمار وربط الجسر الثاني( الحرية) بعد خروجه عن الخدمة للحد من الزخم المروري الذي تتعرض اليه اغلب الطرق في مدينة الموصل». واضاف حسين أنَّ «نسبة إعمار الجسر وصلت الى نحو 60 بالمئة».



في غضون ذلك، أعلنت مديرية بلديات نينوى، إنجاز شوارع وطرق خمس قرى في مشارف مدينة الموصل. وذكر مدير بلديات نينوى عبد القادر دخيل، لـ»الصباح» أنَّ «ملاكاتنا الهندسية والفنية تواصل اعمار الطرق الداخلية والخارجية لعشرات القرى المتضررة ضمن خطة اعمار الشوارع والطرق لهذه القرى».



واوضح، انه «تم إعمار وتبليط واكساء ومعالجة تخسفات لشوارع خمس قرى هي (قرية السادة وبعويزة والملحة وسحيلة والوادي) التي تضررت شوارعها بنسبة 50 بالمئة عن باقي القرى».

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