الزرفي يجتمع بسفراء الإتحاد الأوروبي... ماذا دار بينهم؟

2020/03/28 | 15:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، مع سفراء الاتحاد الأوروبي تداعيات فيروس كورونا على حركة الاقتصاد والسوق العالمية....

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