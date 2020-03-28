48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/28 | 15:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم محافظ...

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