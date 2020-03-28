كورونا يحصد المزيد من الضحايا في العراق.. وحصيلة إصابات جديدة

2020/03/28 | 15:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تشخيص 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وتسجيل حالتي وفاة، إضافة إلى تسع حالة شفاء.

سجلت وزارة الصحة 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم السبت 28 آذار/مارس، أن "مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، خمس حالات في جانبي الكرخ والرصافة، وأربعة في مدينة الطب".

وأضاف البيان، أن "6 حالات سجلت في البصرة وواحدة في نينوى، بالإضافة إلى 3 في كربلاء وواحدة في ديالى و10 في النجف، وحالة واحدة في السليمانية وخمسة في أربيل وكذلك خمسة في دهوك، وحالة في ميسان و2 في واسط و4 بمحافظة المثنى، وحالة واحدة في كركوك".

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أوضح البيان، أن الوزارة سجلت "حالتي وفاة جديدة، واحدة منها في بغداد/الرصافة، والثانية في البصرة"، لافتًا إلى "تسجيل تسع حالة شفاء جديدة، موزعة على خمس محافظات: 2 في النجف، 4 بالسليمانية، واحدة في كل من كربلاء وواسط والديوانية".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق ارتفع إلى 506، ومجموع الوفيات بلغ 42، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 131".

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