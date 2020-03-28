مدينةُ الصدر تتحدى حظر التجوال، والقوات العراقية تخشى مواجهة الأهالي

2020/03/28 | 15:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال مدينة الصدر في #بغداد، تمثل الاستثناء المرعب بالنسبة لأهالي العاصمة العراقية، لا سيما وأنها تمارس حياتها بشكلٍ طبيعية بالرغم من انتشار فيروس “كورونا”، وهو ما يتخوف منه مراقبون

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