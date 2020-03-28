نائب عن الفضيلة : الزرفي قليل الشعور بالمسؤولية ويعمل على تسويف الوقت ولن يمر

2020/03/28 | 16:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين العقابي أن تكليف عدنان الزرفي لن يمضي، فيما أكد أنهيعمل على تسويف الوقت.وقال العقابي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “الزرفي في تكليفه اتبع طريقا هو الاعتماد على رئيسالجمهورية وعلى فريق سياسي معين داعم في تكليفه لتشكيل الكابينة الوزارية“.وأضاف أن “هذا […]

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