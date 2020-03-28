14 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين

2020/03/28 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت سلطات الفلبين عن تسجيلها 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيلها 272 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 […]

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